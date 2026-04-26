2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。管理職は忙しい部下を持つと、自分の仕事だけでなく教育をしなければならなかったり、1on1が入ってきたり、組織のための仕事も増えてきます。組織づくりについても、時代の流れに応じて変革せよと指