2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

管理職は忙しい

部下を持つと、自分の仕事だけでなく教育をしなければならなかったり、1on1が入ってきたり、組織のための仕事も増えてきます。

組織づくりについても、時代の流れに応じて変革せよと指令が出たり。

それで新しいルールを定めても全然定着しなかったり。

一体何をどう変えるべきなのか？ ということは明示されず、あれもこれも現状を違う・ダメなのだと否定されて、さらなる努力だ、「パワー！」と急き立てられても正直しんどい。

管理職にとって何を変えればいいのか、ということは喫緊の課題ではないでしょうか。

押し付ければ部下の心は離れる

「思いどおりにいかない」と感じるときは、お互いの目線が合っていないことが原因です。

本当の問題点がわからないままそれっぽい解決策を話し合っても、真に良い制度はつくれません。

上司が会社から押しつけられてイヤイヤ制度改革の会議をしたと思われれば、部下の心は離れていくばかり……。

あなただって、やりたくてやってるわけじゃないよ、という状態かもしれません。

「とにかく何かを変えろ」と言われてやってみた、下から意見が出ないから仕方なく自分で考えた案を実行した、とにかく激務で時間がない。そんな事情もたくさんあるのだと思います。

自分だけの当たり前で考えない

そんなとき、まずやるべきなのは、「見る」ことです。

部下との行き違いや何か違和感に気づいたときは、自分の解釈を入れずにまず観察する。

そのうえで、「こういう考えだったんじゃないか」「もしかしたらこうかもしれない」というパターンを、できる限りたくさん考えてください。

そうすることで、自分の解釈のパターンを超えてフラットな目で見る準備が整います。

そして最後に、対話の糸口となる仮説を立てます。

「あれ？」と思ったことを自分の解釈のまま表現するのではなく、「もしかしたらこうかもしれない」という解釈があったうえで、相手に表現したときの反応を想像していくのです。

自分だけの「当たり前」で考えないこと。

ちゃんとそこにいる人を、その人のやっている業務を、そして何より自分自身を見ることができれば、やるべきことは自ずと見えてきます。