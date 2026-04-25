GW（ゴールデンウイーク）中にホテルを利用する人は多いのではないでしょうか。宿泊時によく忘れがちな物について、スーパーホテルの公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…」これがホテル宿泊時に“忘れがちな物”5選です！公式TikTokアカウントは、「ホテルに忘れがちなもの5選」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、ホテルに忘れがちな物として「充電器」「時計、アクセサリー類