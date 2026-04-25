個人事業主にとって2月と3月は確定申告シーズン。年末あたりから意識を働かせ、早々に申告を終える人さえいるほどです。1月後半から個人事業主同士で顔を合わせると、あいさつ代わりに「申告終わりました？」と聞くのがこの時期の“あるある”ではないでしょうか。【写真】Hカップと匂い立つ色気現役風俗嬢るるたん近頃は有名キャバ嬢やキャバクラ店や風俗店での脱税のニュースが散見されているにも関わらず、業界内では未だに申