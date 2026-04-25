クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、リヴァプール戦に向けて意気込みを語った。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。クリスタル・パレスは、FAコミュニティ・シールド2025でリヴァプールをPK戦の末に下し、昨年9月に行われたプレミアリーグ第6節でも2−1で勝利。そして、クリスタル・パレスは昨年10月に行われたカラバオ・カップでも敵地『アンフィールド』で3−0と快勝を