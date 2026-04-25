俳優でプロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が、フランス・カンヌで現地時間5月15日に開催されることが決定した。【画像】昨年の「JAPAN NIGHT」の模様本イベントは、日本映画および日本文化の魅力を世界に向けて発信し、映画をはじめとする国際的な文化交流の促進を目的とするもの。これまで2024年、2025年に「JAPAN NIGHT」として実施されてきたが、2026年か