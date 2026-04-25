明治安田J2･J3百年構想リーグ北海道コンサドーレ札幌は、首位のいわきFCとホームで対戦。アディショナルタイムに家泉怜依選手と、大森真吾選手が劇的ゴールを決めて２対１の逆転勝利。ゴールデンウィーク５連戦の初戦を白星で飾った。■大森真吾選手「本当にうれしい。やっと決めることができたという感情でいっぱい」Q.交代出場のときに川井監督には？「バカヨコ選手と２トップになれと、