人気YouTuber・ヒカルのタモリへの本音が、自身が取締役を務める企業をも巻き込む異例の事態に発展している。「4月22日、宅配ピザチェーン『ナポリの窯』の労働組合『ナポリの窯ユニオン』が、労働組合のプラットフォーム『ミンナのユニオン』上で声明を発表したのです」（芸能記者）「ミンナのユニオン」は、企業に属さない個人でも無料で参加でき、オンライン上で結成・発信が可能な“ネット型労働組合プラットフォーム”だ。