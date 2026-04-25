宮内庁楽部による春季雅楽演奏会に臨まれる愛子さま＝25日午後、皇居（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは25日、皇居で、宮内庁楽部による春季雅楽演奏会を鑑賞された。装束姿の楽師が奏でる古式ゆかしい音色に耳を傾け、観客と一緒に拍手を送った。演奏会では、笙や篳篥の合奏「管絃」と、演奏に合わせて舞う「舞楽」が披露された。案内した担当者によると、愛子さまは「本当にすばらしいものを見させていただきまし