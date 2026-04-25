葦原大介氏による人気漫画「ワールドトリガー」の公式Xが25日に更新され、葦原氏の体調不良により、5月2日発売のジャンプスクエア6月特大号で同作が休載すると発表した。作品の公式Xで「5月2日(土)発売のジャンプスクエア6月特大号は作者体調不良のため休載させていただきます。心待ちにされていた読者の皆様には、大変申し訳ございません」と報告。なお、「ジャンプスクエア7月特大号(6月4日発売)には掲載予定です」と伝えた