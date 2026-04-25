【その他の画像・動画等を元記事で観る】 フィッツコーポレーションは、原宿発の美容室「OCEAN TOKYO（オーシャントーキョー）」プロデュースのブランド「OCEAN TRICO（オーシャントリコ）」のブランドアンバサダーを務める佐野勇斗（M!LK）を起用した新ビジュアルを公開。佐野の特別インタビュー動画が観ることができる特設サイトも5月1日にオープンする。 また