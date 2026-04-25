自民党の鈴木宗男参議院議員が2026年5月上旬にもロシアを訪問することが分かりました。すでに国会の許可を得て、要人との面会を調整中だということです。鈴木宗男参議院議員は2026年4月25日、札幌市内で開かれた定例会で「来月上旬にもロシアを訪問する」と明らかにしました。現在、特別国会の開会中ですが、すでに議院運営委員会から了承を得たということです。鈴木議員は2025年12月にもロシアを訪れ、中断している北方墓参の再開