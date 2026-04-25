実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が25日までに公式YouTubeチャンネルを更新。巨額の資産があるのに、なぜ節約するのかについて語る場面があった。ひろゆき氏は25年12月、同チャンネルにアップした動画でお金事情についてぶっちゃけ。そこで月の生活費は「5万円もかからない」といい、現在の貯金額については「たぶん2〜3億円ぐらいかな」と回答。ほかにも株や不動産投資など、手広く資産運用を行っているという。そこで