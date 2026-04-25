カブスに敗れ首位陥落…大谷は10試合本塁打なし【MLB】カブス 6ー4 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打1四球という結果だった。試合後にデーブ・ロバーツ監督は「彼がいい打席を送っていくと、私は彼に賭けていく」と全幅の信頼を口にした。初回先頭は外角スイーパー、3回無死一、二塁は外角チェンジ