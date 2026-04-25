北海道・美幌警察署は2026年4月25日、オホーツク管内に住む60代女性が150万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、2026年2月から4月までの間、女性がSNSで知り合った宇宙飛行士を名乗る者から「NASAから退職金1億円が入る」「税金対策のため夫婦になってほしい」「1億円を送るのに送料150万円かかる」などと言われたということです。女性は指定された口座に150万円を振り込み