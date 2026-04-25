8年前、東京・六本木のマンションで29歳の女性が殺害された事件。事件のあとマレーシアに出国し、国際手配されていた元交際相手とみられる男が、きょう警視庁に逮捕されました。記者「高橋容疑者がマレーシアから成田空港に到着しました」けさ、マレーシアから日本に移送され、殺人の疑いで逮捕された高橋伸明容疑者（47）。2018年10月、六本木のマンションの一室で、当時交際していたとみられるバレツタ久美さん（当時29）の頭を