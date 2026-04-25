◆米大リーグホワイトソックス―ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの本塁打となる１１号を放った。１点を追う４回１死走者なしの２打席目に、元巨人のマイコラスから同点ソロを放った。この時点でアルバレス（アストロズ）の１１本塁打に並び、ＭＬＢ全