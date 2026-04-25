◇インターリーグホワイトソックス−ナショナルズ（2026年4月24日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発し、2試合ぶりとなる今季11号本塁打をマーク。メジャートップタイに立った。0―1で迎えた4回の第2打席、2番手右腕の元巨人・マイコラスからソロを放った。1ボール2ストライクからの4球目、外角へのチェンジアップを最後は右手1本です