問題のシーンは大谷翔平（31=ドジャース）の打席だった。【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠日本時間24日、ドジャースがジャイアンツ戦の四回に2点を追加。3‐0とリードを広げ、なおも2死一、二塁。打席に大谷を迎えたところで事件は起きた。ジャイアンツの先発・ウェブが捕手のサインを見た際、捕手の指示でプレートを外すと、二塁走者のキム・ヘソンに向けて何か言ったのだ。