北海道・釧路警察署は2026年4月24日、釧路市に住む無職の男（52）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。男は4月24日午前0時すぎから午前2時半すぎまでの間、釧路市川北町のモーテルの一室で、標津町に住む男性（78）の腹部を包丁で切り付け殺害しようとした疑いが持たれています。男性は腹部を切るけがをしましたが命に別条はありません。モーテルの経営者から24日午前3時半前、警察に通報があり事件が発覚。当時、この部