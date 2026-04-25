金沢競馬場所属の競走馬「ズッシーノ」が２４日、９９連敗で１００戦目のレースを迎えた。順位は５着で初勝利は挙げられず、１００連敗を記録した。「負け組の星」として国民的ブームを巻き起こしたハルウララと同じ高知競馬場で２０２１年にデビューし、２３年に金沢に移った７歳牡馬（ぼば）は、まだ見ぬ初勝利を夢見て懸命に走り続ける。（武山克彦）ズッシーノはスタートで少し体のバランスを崩し、一番後ろから追いかけて