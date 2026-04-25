中小企業金融円滑化法、ゼロゼロ融資などの政策支援で10年以上にわたり倒産は低水準で推移した。この間、債権回収のノウハウが共有されず、実務で苦労するケースもある。契約や債権回収などの民事・商事案件などに多くの実績を誇る弁護士法人三宅法律事務所東京事務所・鈴木雅人弁護士に契約書と債権回収の基本と秘訣を聞いた。鈴木雅人弁護士1997年司法試験合格1998年立命館大学法学部卒業2000年弁護士登録（