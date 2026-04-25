混戦極まるファイナルシリーズ進出争い、大事な一戦を任された長身雀士が一発で試合を決めた。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第1試合はセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が終盤に混戦を抜け出す親跳満ツモでトップ。ポストシーズン個人2勝目を挙げた。【映像】渾身の一撃！竹内元太、試合最終盤で決めた親跳満この試合は東家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、TEAM雷電