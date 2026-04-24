県知事選挙の告示が3週間後に迫り、各陣営の体制固めが加速しています。それぞれ支援する政党がうまく連携し、候補予定者たちを支えられるのでしょうか。 ―――＜現職・花角英世氏(67)＞ 3期目を目指す現職の花角英世さん。告示まで1カ月を切りましたが、優先するのはあくまで公務です。 ■現職 花角英世氏 「選挙について、特段何かドタバタと新しいことをやっているわけではありません。」 2期8