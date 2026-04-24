◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手が２４日、試合前練習で一塁に入った。横浜スタジアムでプレーするのは初めて。グラウンドの状況や球の転がり方などを入念にチェックした。２２日の中日戦（前橋）では三塁ではなく７試合ぶりに「４番・一塁」で出場し、藤嶋の内角高め直球をたたいて左翼後方へ特大の一発を放った。