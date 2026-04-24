岩手県大槌町で続く山林火災。火は23日も燃え広がり、これまでに200ヘクタールが焼失しました。現場では消火活動が続いていますが、鎮火のめどは立っておらず、火は住宅街にまで迫っています。（4月23日午後23時ごろ放送）【写真を見る】山肌に連なる炎... 消火活動続くも鎮火めど立たず住宅街に迫る火… 岩手・山林火災鎮火のめど立たず山のあちこちから立ちこめる煙。山肌が赤く燃えている様子も確認できます。22日、岩手