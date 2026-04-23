4月23日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。たまごっちを番組スタッフにプレゼントされ、人生初のたまごっちに挑戦した。 -「思ったより大きい」- ３月にレコメンゲスト放送をきっかけに矢島ディレクターから「たまごっちを買ってくれる」とい