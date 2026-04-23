映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンアンバサダーに就任したTWICE・MOMO＆SANA TWICEのMOMOとSANAが23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアに登壇した。ジャパンアンバサダー就任の喜びや本作への思いを語った。【写真】TWICE・MOMO&SANA、映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアアン・ハサウェイ、メリル・ストリープが出演する映画『プラダを着た悪魔』。2006年に公開され、