

映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンアンバサダーに就任したTWICE・MOMO＆SANA

TWICEのMOMOとSANAが23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアに登壇した。ジャパンアンバサダー就任の喜びや本作への思いを語った。【写真】TWICE・MOMO&SANA、映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミア

アン・ハサウェイ、メリル・ストリープが出演する映画『プラダを着た悪魔』。2006年に公開され、世界中の女性たちから“働く女性のバイブル”として絶大な支持を集めた。その続編となる『プラダを着た悪魔２』が、5月1日より日米同時公開される。劇場公開に先駆け、東京・六本木ヒルズで「ジャパンプレミア」が開催された。￼

イベントの幕開けを飾ったのは、前作からの主演であるアン・ハサウェイとメリル・ストリープからのビデオメッセージだ。レジェンド二人からの直接の呼び込みを受け、ランウェイに姿を現したMOMOは、「素敵な二人からのコメントだったので、さらに緊張感とワクワクで、うわっとなりました」と喜びを語った。

MOMOは赤いニットドレスを着用。「映画に合わせてレッドで決めてみました。シルエットがすごく綺麗」と述べた。一方、SANAはPRADAの赤いドレスで登場。「映画のテーマに合うようなレッドカラーになっているのですが、背面にあしらわれたリボンがポイント」と説明した。

明日へのモチベーションが上がるという本作にちなんで、モチベーションを上げる方法について問われたMOMOは「ファッションが大好き。好きな服やアクセサリーを身につけることで、モチベーションになる」と、映画のテーマにも通じる仕事への向き合い方を明かした。SANAは「『プラダを着た悪魔』を見て、前向きになれて、私も自信を持てる強い女性になったような気になるので、とにかく早く２が見たいです」と語った。

なお、イベントにはゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）、せいらが集結し、アライバル・カーペットを彩った。