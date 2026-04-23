1987年4月に創業した、フォーシーズ（東京都港区）の宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」が、「ピザーラ創業祭」の企画「ロングセラー商品 お試しキャンペーン」第2弾を実施中。対象のピザが割引で楽しめます。【マジか！】対象の“ロングセラー”商品がコレです！ボリューミーなメニューもあるぞ！対象メニューは、2001年に発売された、トマトベースの旨辛ホットソースと「チョリソ」、粗びきソーセージをトッピングした「ス