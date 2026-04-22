[caption id="attachment_1588809" align="aligncenter" width="600"] 手づつみちらし[/caption]京都で桔梗寿司を運営する桔梗屋は、冷凍ちらし寿司「手づつみちらし」を母の日仕様にし、4月18日(土)〜5月10日(日)の期間限定で発売。毎年定番となっている花やスイーツに代わる、新しい母の日ギフトとして、幅広い世代の女性に喜ばれる“食の贈り物”を提案する。グルメギフトへの需要拡大と悩み近年、母の日ギフトは多様化が進んで