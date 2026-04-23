水分が多く、あまり日持ちしない新タマネギを長持ちさせる保存法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…便利すぎる」これが日持ちしない「新タマネギ」を1カ月保存する方法です！ニチレイフーズは「日持ちしにくい新タマネギも、冷凍すれば1カ月保存可能」と投稿。新タマネギの保存法について、次のよ