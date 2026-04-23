エクサウィザーズのグループ会社であるExaMDは4月23日、約30秒の自由会話音声から認知機能の健康状態を10段階のスコアで可視化する独自音声AI「CogniTalk（コグニトーク）」を、ヘルスケア市場向けに提供開始することを発表した。CogniTalkは、同社が治験を進めるSaMD（Software as a Medical Device：プログラム医療機器）の技術基盤を活用している。認知症のリスク層は1000万人規模にのぼる一方、その前段階であるMCI（Mild Cogn