〜2026年公表の都道府県別「赤字法人率」調査〜ことし2月、国税庁が公表した「国税庁統計法人税表」によると、2024年度の赤字法人（欠損法人）は194万2,108社で、普通法人（302万5,599社）に対する赤字法人率は64.18％だった。年度集計に変更された2007年度以降、2023年度の64.73％を0.55ポイント下回り、最小を更新した。産業別では、ワーストは小売業の70.34％、最小は不動産業の56.92％だった。都道府県別は、新潟県が61.