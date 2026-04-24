◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）巨人・田中将大投手が、１失点した大勢投手を気遣ってフォローした。自身は７回途中まで８安打無失点の好投。黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を持って降板したが、８回に３番手の大勢が同点に追いつかれ白星がスルリ。しかし、責任を感じたであろう後輩に、優しく声をかけた。「『大丈夫だ』っていうことを（伝えた）。ずっと抑えてくれて