京都府南丹市の小学生・安達結希さん（11）が山林で遺体で発見され、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された事件。行方不明として捜索がはじまった3月下旬から連日報道され、ネット上では虚偽情報さえ飛び交った。事件はなぜ、これほど大きな関心を集めているのか。一連の動きから浮かび上がる社会の背景や人間の心理、そして問題点について、臨床心理学・犯罪心理学の専門家である原田隆之氏（筑波大教授）が寄稿し