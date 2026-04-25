ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケート・ペア金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）は大勢の人の前でリフトを披露。それぞれの形で感謝を伝えた。今季限りでの引退を決断しており、28日に会見を控えている。この日の取材で木原は「これからプロとして2人で頑張っていきます」