北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして動物園の男性職員が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。これまでに焼却炉から遺体は確認されておらず、警察は、遺体が燃やされた可能性も視野に捜査しています。23日午後、動物園に勤務する30代の男性職員が妻の遺体を遺棄したとして、任意の事情聴取を受け、園内では24日、警察による現場検証が行われました。捜査関係者によりますと、男性職員は、「旭山