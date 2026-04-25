ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。アスリートの登場に沿道からは大歓声が上がった。フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）は「五輪終わって2カ月経ってもこの熱量で迎えてくれて、凄くうれしかった」と笑顔を弾けさせた。現役最後の大会となる3月の世界選手権で優勝し、有終の美を飾った坂本。第二の人生では