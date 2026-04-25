フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２５日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では松本洋平文科相が２４日の記者会見で、地上波中継がなかった３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を巡り、主催者に「より多くの国民が大会を見ることができるよう、今後の配慮をお願いした」と明らかにしたことを報じた。徳光さんは「手前みそに