²­Æì¸©¤Ç½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤ÎÆ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬»àË´¤·¤¿Á¥¤ÎÅ¾Ê¤»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï£²£´Æü¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤Î¤¿¤á³Ø¹»Ë¡¿Í¡¦Æ±»Ö¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤ÏÀè·î£±£¶Æü¡£ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì°ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¾®·¿Á¥£²ÀÉ¤ËÆ±¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Ê¬¾è¤·¡¢ÊÕÌî¸Å¤ò¸«³Ø¡£¤½¤Î¸åÅ¾Ê¤¤·¡¢ÉðÀÐÃÎ²Ú¤µ¤ó¡Ê£±£·¡Ë¤È¡¢Á¥Ä¹¤Î¶â°æÁÏ¤µ¤ó¡Ê£·£±¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¡£Âè£±£±´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤¬¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤