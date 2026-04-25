MLB公式が好きなポケモンをアンケートドジャース・大谷翔平投手がファンも興味津々の受け答えをしている。MLB公式が23日（日本時間24日）にSNSを更新。大谷ら複数の選手に好きなポケモンのキャラクターを質問している。大谷の回答に「さすが」とファンも注目している。MLB公式が公開した動画は、選手に好きなポケモンをアンケート。大谷は冒頭で登場している。「ポケモン？」と想定外の質問にやや驚いた様子だった。その後、