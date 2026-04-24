首相官邸に入る高市首相＝24日午前衆院厚生労働委員会は24日の理事会で、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を同日午後の委員会で採決すると決めた。自民党や日本維新の会などの賛成多数で可決する見込み。高市早苗首相が審議に出席し、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に追加負担を求める新制度など、改革の必要性を説明する見通しだ。法案は、OTC類似薬に薬剤費の25％を上乗せする制度の