35万回以上視聴され1.2万「いいね」を集めているのは、可愛らしいクセを持った猫の姿。コメント欄は、視聴者からの「舌チロッて出ちゃうのたまらんです」「控えめなぴゃっが可愛すぎる～」「舌が長いのかなぁ」などの声であふれています。 【動画：『ぴゃ』と鳴く猫→『口元』を見ていると……飼い主を笑顔にした『まさかのクセ』】 「ぴゃ」と鳴く猫 Instagramアカウント「かきとてって」に投稿されたのは、キジト