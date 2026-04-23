木南晴夏が主演を務め、高杉真宙が共演するドラマ『今夜、秘密のキッチンで』が、フジテレビ系木曜劇場枠で放送中。本作は、モラハラ夫との関係に苦しむ主人公・あゆみ（木南晴夏）が、ある秘密を抱えたイタリアンシェフ・Kei（高杉真宙）と出会い、料理を通して少しずつ自分を取り戻していく恋愛×料理のファンタジックラブストーリー。「少しずつKeiとしての動きがなじんできている感覚があります」と語る高杉に、