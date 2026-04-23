ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）に「大谷のピークは私たちがこれまで見てきたことより高みに到達するのか」と題し、今季のドジャースの大谷翔平投手（３１）に史上最高のシーズンを期待した。これまで大谷は史上初の快挙を何度も達成している。２０２２年に投打で規定到達、２４年は「５０―５０」達成、２５年は投打二刀流で先発登板して３本塁打、１０奪三振と球史に残る金字塔を打ち立てた。史上７人しか達成し