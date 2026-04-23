ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）に「大谷のピークは私たちがこれまで見てきたことより高みに到達するのか」と題し、今季のドジャースの大谷翔平投手（３１）に史上最高のシーズンを期待した。

これまで大谷は史上初の快挙を何度も達成している。２０２２年に投打で規定到達、２４年は「５０―５０」達成、２５年は投打二刀流で先発登板して３本塁打、１０奪三振と球史に残る金字塔を打ち立てた。史上７人しか達成していない２年連続５０本塁打、２位タイの４度のＭＶＰ受賞なども後世に語り継がれる。

しかし、同サイトは「大谷がまだ成し遂げていないことが一つだけある。打撃のピークと投球のピークを同時に６か月間続けることだ。つまり史上最高のシーズンを迎えるということだ」と指摘した。

４６本塁打放った２１年は９月３発と失速し、投手でも９勝で終えた。４４本で初の本塁打王に輝いた２３年は右ヒジを痛めて８月で投手終了し、打者でも右脇腹を痛めて、９月はほぼ欠場。規定投球回に到達した２３年は３４本塁打止まりだった。２４年は打者専念、２５年は投手復帰の年だった。

今季の大谷は前回登板のメッツ戦までの３試合で１８イニング、自責点１、防御率０・５０。「昨年６月の復帰以来、彼と同じイニング数を投げた先発投手で、彼より防御率が低いの５人だけだ」とエースクラスであることを強調した。。

打者では５本塁打、１１打点、ＯＰＳ０・８９０。「ＯＰＳ＋１５９は過去３年間のＯＰＳ＋１８５より低いものの、『まだ、シーズン序盤だから』という以外に心配する理由は特にない」とこちらも順調だ。

そこで同サイトは最近のＭＶＰ投票で重視されるＷＡＲ（勝利貢献度）に注目。最高の投球シーズン（２２年の５・６ｆＷＡＲ）と最高の打撃シーズン（２４年の９・０ｆＷＡＲ）を組み合わせたところ、１４・６というとんでもない数字が出た。これはベーブ・ルースが１９２３年に記録した１４・７に次ぐ２位の数字だ。投打二刀流が完璧なら誰も追いつけないということだ。

「これ以上求めるのは確かに非常に不公平だと承知している。しかし、３年ぶりに投球と打撃の両方で大谷が最高の状態にある。前回にこのような状況になった時、彼は真の打撃力の片りんを見せ始めたばかりだった。彼にはまだ何か驚くべき才能が秘められているとしたらどうか。現時点ではどんな可能性も否定できない」

今季の大谷は投打で歴史に残る超モンスターシーズンを送るかもしれない。