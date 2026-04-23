【DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1】 6月20日 発売予定 価格：1,100円 タカラトミーは、コラボミニカー「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1」を6月30日に発売する。価格は1,100円。種類はレッド、ブラック、イエロー、グリーン、ブルー、ベージュの6種類が登場。なお、ミステリーボックス仕様のため種類