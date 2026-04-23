【DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1】 6月20日 発売予定 価格：1,100円

タカラトミーは、コラボミニカー「DREAM TOMICA CONVERSE ALL STAR COLLECTION VOL.1」を6月30日に発売する。価格は1,100円。種類はレッド、ブラック、イエロー、グリーン、ブルー、ベージュの6種類が登場。なお、ミステリーボックス仕様のため種類は選べない。

本商品は「トミカ」とライフスタイルブランド「CONVERSE（コンバース）」のコラボ商品で、CONVERSEを代表するシューズ「ALL STAR（オールスター）」を「トミカ」で表現したものとなっている。

シューズ型トミカの制作は初の試みで、「1台でHIカットとOXカットの2タイプが楽しめる」、「本物そっくりのインソール・アウトソール」、「タイヤや運転席、フロントガラスが付いたミニカー仕様」、「思わず集めたくなるカラーバリエーション」、「開けてみるまで何が入っているか分からないミステリーボックス仕様」など、たくさんの“驚き”や“アソビ心”が詰まった造形となっている。

また、今後第2弾の発売も予定している。

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