『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月23日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】プチプチ付きの封筒「古紙回収やプラスチック資源で出していますが可燃ごみ（地域による）で大丈夫です！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「ネットショッピングで送られてきたプチプチ付きの封筒が古紙回収やプラスチック資源で出していま